Slalom Chiavari-Leivi, inizia il count-down: appuntamento il 27 settembre

Chiavari. E’ iniziato il conto alla rovescia per la nona edizione dello slalom “Chiavari – Leivi” – Memorial “Graziano Borra”, in programma domenica 27 settembre con l’organizzazione della scuderia Sport Favale 07 e la fattiva collaborazione della locale Scuderia Auto Moto Retrò Leivi, che la sera precedente la gara proporrà, in una location appositamente allestita nel rispetto delle norme anti-Covid, la tradizionale “Cena dei piloti”, aperta anche agli addetti ai lavori della manifestazione.

Il programma della 9^ edizione dello slalom “Chiavari – Leivi” – Memorial “Graziano Borra” prevede, sabato 26, dalle ore 14 alle 19 presso il Centro Accrediti (ubicato al Ristorante Da Rostio), il ritiro dei numeri di gara da parte dei concorrenti: la vigente normativa di prevenzione prevede, infatti, che le verifiche sportive si svolgano online mentre quelle tecniche saranno effettuate a campione durante la manifestazione. Domenica 27, dalle 7:45 alle 8 ci sarà ancora la possibilità di ritirare i numeri; in seguito, alle 9:30 ricognizione del percorso, alle 10:30 partenza della prima delle tre manche di gara, alle 13 seconda manche, alle 14:45 terza manche e alle 17 la premiazione finale. Il tratto di strada interessato sarà chiuso al traffico, sempre domenica, dalle ore 8:30 alle 12 e della ore 13 alle 16:30. Nel rispetto delle norme anti-Covid, non sarà ammesso il pubblico sul percorso di gara mentre nei due paddock saranno ammessi soltanto tre componenti – incluso il pilota – per ogni vettura partecipante oltre agli Ufficiali di gara e gli organizzatori.

Ci si potrà iscrivere allo slalom “Chiavari – Leivi” sino alle ore 24 di lunedì 21 settembre. Essendo la prima gara del 2020 del Nord Ovest, gli organizzatori attendono la partecipazione dei migliori interpreti della disciplina di questa zona. Non mancherà, infine, un pensiero, da parte dell’organizzazione e dei compagni della Scuderia Sport Favale 07 per il compianto pilota Danilo Mosca, scomparso improvvisamente e prematuramente ad inizio settembre e da diversi anni valido portacolori del sodalizio di Favale di Malvaro

Lo scorso anno, successo del genovese Alessandro Polini, al volante della sua Polini 01 Bmw carrozzata A112. Le info sulla gara sul sito della scuderia, all’indirizzo http://www.sportfavale07.com, oppure su Facebook: Sport Favale 07 Scuderia e Organizzatore.