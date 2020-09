SixthContinent: la svolta dello shopping online femminile (e non solo)

Lo shopping online è una delle bellezze e delle comodità degli anni duemila. Acquistare online permette di evitare di trascorrere ore e ore a cercare ciò di cui si ha bisogno e di rischiare di uscire dal centro commerciale a mani vuote. Se pensiamo al sogno proibito di molte donne, cosa c’è di più bello di poter scegliere dal proprio divano cosa indossare il sabato sera? In pochi clic è possibile scegliere i propri capi e accessori. Nel 2020 ce lo permettono numerosi e-commerce, aprendoci un mondo sui brand più disparati, accessibili direttamente dalla propria casa. Negli store online si trovano, infatti, articoli delle più svariate marche e diventa molto più vantaggioso fare shopping rispetto al negozio monomarca: le possibilità di fallire la ricerca viene drasticamente limitata. Sulla maggioranza delle piattaforme l’offerta è variegata e la navigazione agevolata grazie alla possibile applicazione di numerosi filtri per facilitare la ricerca: è possibile ricercare per prezzo, per colore, per taglia, per brand, per tipologia di abbigliamento, etc. Ad esempio, Zalando offre un assortimento di quasi 2.000 brand e una sezione dedicata alle news di moda. Per chi si preoccupa dei tempi di attesa, generalmente le spedizioni sono rapide e sicure: è possibile monitorare tramite un link, inviato da Zalando stesso, la spedizione del pacco in tempo reale. Da non sottovalutare il fatto che il reso è gratuito e si risparmia il tornare in negozio a cambiare gli articoli difettosi o che non sono di nostro gradimento. Cosa non meno importante è la presenza di numerosi sconti su tanti articoli presenti nello store, perché si sa, la merce in saldo attira subito il nostro occhio!

Perché acquistare le shopping card di SixthContinent

Qualora gli sconti presenti sugli e-commerce online dei partner, per esempio Zalando, non dovessero bastare, SixthContinent agevola con le sue carte regalo, permettendo di usufruire di un ulteriore sconto e, in generale, di prezzi vantaggiosi. Inoltre, le Shopping Card digitali acquistabili sul sito possono essere usate sia nei negozi online sia in quelli fisici su moltissimi brand e tantissimi prodotti in modo semplice e veloce. Nel caso specifico di Zalando, non esistendo un negozio fisico, è possibile acquistare una card SixthContinent da utilizzare online. Oltre ad aver accesso diretto a uno sconto, si accumulano crediti che serviranno per sconti futuri. La card, inoltre, non ha scadenza né importo minimo d’utilizzo, quindi può essere utilizzata anche in più acquisti. In caso di storno dell’ordine o di reso dei prodotti per il quale era stato utilizzato il buono regalo, l’importo pagato sarà rimborsato e riutilizzabile per un nuovo acquisto. L’azienda mette al primo posto la correttezza e la trasparenza: questo perché la mission di SixthContinent è quella di fidelizzare i propri clienti, nonostante la causa legale che sta intentando per rispondere alle accuse che le sono state rivolte e scagionarsi, mostrando la validità e la serietà dei propri prodotti e servizi. In conclusione: regalare una shopping card SixthContinent potrebbe essere un’ottima soluzione per chi deve fare un regalo e non ha la più pallida idea di cosa acquistare: la persona che lo riceverà sarà senz’altro felice di poter scegliere ciò che più le piace, a prezzi agevolati e senza scadenza!