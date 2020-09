Sfonda la porta di una casa di riposo dove lavora la ex e la prende a pugni

Genova. Si era messo in testa che la sua ex avesse portato il nuovo fidanzato sul luogo di lavoro, così aver sfondato la porta di ingresso di una casa di riposo del centro città con un calcio, ha aggredito la ragazza, dipendente della struttura.

In preda ad un raptus di gelosia le ha dato due pugni al volto per poi spintonarla contro una specchiera e fuggire. E’ successo all’alba di stamani

Protagonista un cittadino ecuadoriano di 28 anni, pregiudicato, che è stato arrestato dalla polizia per atti persecutori e violazione di domicilio e denunciato per lesioni personali. L’uomo è stato rintracciato poco lontano dal luogo dell’aggressione e portato nel carcere di Marassi in attesa della convalida.

La donna, una 27enne anche lei ecuadoriana, portata in ospedale per una forte contusione alla mano, ha sporto denuncia mostrando numerosi messaggi minatori e alcune fotografie delle lesioni procuratele dal suo aguzzino negli anni.