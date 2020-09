Sestri Levante, ospite di un albergo di lusso ruba alcuni arredi d’antiquariato

Genova. Dopo una denuncia presentata dal direttore di un noto hotel di lusso di Sestri Levante, i carabinieri, al termine dei dovuti accertamenti, hanno denunciato a piede libero per furto aggravato un 36 enne.

L’uomo, cittadino tedesco ma abitante in Svizzera, era ospite in quella struttura prestigiosa. Ma, come accertato dai carabinieri, si era impossessato di alcuni oggetti di antiquariato di ingente valore, esposti all’interno dei locali dell’albergo.

Gli oggetti sono stati poi recuperati sia all’interno della camera occupata dal turista sia nel bagagliaio della sua auto, pronti per essere portati a casa come souvenir della vacanza, o più verosimilmente per rivenderli.