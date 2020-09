Sestri Levante. Sono in fase di conclusione gli interventi di sistemazione dell’area esterna della scuola elementare G. Marconi di Santa Vittoria. Si tratta della tranche di lavori che ha per oggetto la realizzazione di una nuova area gioco e di una seconda zona antistante l’edificio in piastrelle colorate antitrauma per garantire ai bambini lo spazio necessario allo svolgimento di attività all’aria aperta. È stata ultimata invece la parte carrabile in autobloccante, così come la zona in piastrelloni antitrauma collocata in prossimità della facciata dell’edificio.

È questo il capitolo finale del programma di interventi che ha avuto come oggetto la scuola di Santa Vittoria. L’istituto ha visto infatti l’ampliamento dei propri spazi mediante la costruzione di un nuovo edificio di circa 100 mq., all’interno del quale è stata collocata una nuova mensa, che ha permesso di restituire agli alunni gli spazi prima destinati a questo scopo e che verranno utilizzati come aule e laboratori.

Il nuovo spazio va quindi ad aggiungersi ai circa 355 mq di superficie iniziale, che comprendeva l’atrio d’ingresso, 5 aule, i servizi igienici, i locali di servizio e un ampio atrio centrale. L’intervento di ampliamento della struttura mediante la creazione del nuovo “spazio mensa” è stato completato con la realizzazione di un nuovo bagno completamente accessibile e con il rifacimento della facciata e del tetto.

Obiettivo dei lavori anche la rimodulazione degli spazi interni alla struttura e la ridistribuzione delle classi attraverso la creazione di ambienti più ampi o l’adattamento dei locali esistenti in modo da garantire il rispetto della normativa vigente in materia di Covid-19 anche per le classi più numerose.

In linea con le altre scuole, inoltre, l’attenzione dell’Amministrazione nella supervisione dei lavori si è concentrata sul potenziamento degli spazi dedicati alle attività di sostegno a favore di alunni con bisogni speciali, in risposta alla richiesta dell’Istituto Comprensivo di Sestri Levante.

L’importo complessivo dei lavori, avviati durante l’estate, ammonta a 334mila euro, di cui oltre 170mila stanziati dal settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia di Regione Liguria grazie a un cofinanziamento volto a sostenere la decisione del Comune di Sestri Levante di utilizzare le proprie risorse portare a termine l’intervento.