Sestri Levante a segno quindici volte in amichevole

Sestri Levante. Nell’attesa di conoscere il calendario della Coppa Italia e la composizione del girone di campionato, il Sestri Levante si sta preparando per affrontare la Serie D.

I rossoblù, in una partita amichevole, hanno affrontato il Golfo Paradiso PRCA, squadra che giocherà in Promozione, battendola per 15 a 2. Per i corsari sono andati a segno tre volte Rivi, due ciascuno Croci, Cuneo, Bianchi e Buso, una Cirrincione, Chella, Ferretti e Selvatico.

La Juniores del Sestri Levante ha disputato due test match, incontrando due prime squadre. I giovani corsari hanno ceduto per 3 a 2 alla Caperanese, poi si sono riscattati vincendo 6 a 1 sul Real Fieschi.

Ancora una notizia di calciomercato, che giunge dalla Seconda Categoria. La Rossiglionese ha preso Mauro Badino (nella foto). Il centrocampista piemontese, classe 1990, ex Silvanese, Ovada e Pro Molare, è l’ultimo tassello della campagna acquisti bianconera.