Genova. Una bella Sestrese: i verdestellati di mister Corrado Schiazza fanno un ulteriore passo in avanti e battono 4 a 1 la Goliardicapolis, formazione ambiziosa e di qualità che disputerà il campionato di Promozione.

Nell’amichevole andata in scena questa mattina a Borzoli tante belle giocate, ma soprattutto lo spirito giusto di una Sestrese giovane e con tanta voglia di crescere e stupire.

Dalle magie di Davide Sighieri passano tante occasioni. In questo caldo sabato di settembre ecco arrivare anche i primi gol del bomber Edoardo Mura: “The King Edo” mette a segno la doppietta iniziale, colpendo prima su palla recuperata da Riccardo Bazzurro e rifinita da Sighieri al 5° e poco dopo su perfetto cross da destra ancora del numero dieci.

A cavallo dell’intervallo ecco arrivare il gol dell’ottimo 2002 Alessio Matzedda, dopo una splendida azione corale portata avanti da Filippo Tecchiati, ed il poker servito da Matteo Alagona ad inizio ripresa, dopo l’ennesima palla recuperata dal nuovo centrocampista verdestellato. Nel finale il gol della bandiera ospite.

In casa verdestellata tanti spunti per avere fiducia. Ora sotto con una settimana di allenamenti prima della prossima amichevole di sabato 12 settembre alle ore 10,30 a Borzoli con l’Anpi Casass che precederà l’esordio in Coppa Italia.

Prima ancora, però, la presentazione ufficiale: appuntamento giovedì alle ore 18,30 nel cuore di Sestri Ponente, ospiti della Pasticceria Mantero.

Foto di Vitaliano Scappini