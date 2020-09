Servizio competitività imprese, la storia Riviera Design: dalla tradizione al brevetto innovativo

Genova. Una visione imprenditoriale nata nel passato, ma riscritta con i caratteri moderni dell’innovazione e della tecnologia. Parliamo di Rivera Design, azienda genovese specializzata in tavoli di marmo, che grazie all’unicità della sua proposta, grazie al supporto di Camera di Commercio di Genova, sta uscendo a grandi passi dalla crisi scatenata dall’emergenza sanitaria che ha colpito tutta l’imprenditoria.

Al timone di questa azienza Matteo Fallabrini, 29 anni, un passato da pubblicitario ma un presente che lo vede desideroso di portare avanti un progetto nato più di 50 anni fa con suo nonno Giacomo Fallabrini. L’idea imprenditoriale (denominata Riviera Design) consiste nella produzione in serie di tavoli in marmo e arredamento dal design raffinato ed originale, ispirati alla linea concepita da Giacomo Fallabrini nel 1964 e registrato dal nipote, Matteo Fallabrini, nel 2019.

Nel 2019 il progetto ha vinto il primo premio nella categoria “Industrial” come miglior idea imprenditoriale innovativa in occasione della Smart Cup della Liguria, il Premio CCIAA di Genova Start 4.0, e ha rappresentato la Liguria al PNI: Premio Nazionale dell’Innovazione (dove è stata pubblicata nel libro delle idee innovative).

Nel business plan sono presenti anche le foto della linea dei prodotti. Si è avviato il processo di realizzazione del brevetto per il meccanismo di composizione degli elementi che compongono il tavolo GF, il prodotto di punta dell’offerta commerciale. L’intenzione è quella di costituirsi come start up innovativa.