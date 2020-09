Servizio competitività imprese: la storia di Gym Age, che ha ripreso a correre, nonostante il lockdown

Genova. Aurora Maurizio, 35 anni, da una decina di anni professionista nel settore sportivo e del benessere, in qualità di personal trainer ed educatrice tecnico-posturale. Uno dei molti imprenditori professionisti che ha visto il suo progetto economico messo in crisi dal lockdown.

La sua idea d’impresa consiste nell’apertura di una palestra funzionale, con tutte attività a corpo libero, chiamata Gym Age. L’obiettivo è quello di abbattere le barriere causate dall’emarginazione e dalla mancanza di strutture dedicate e specializzate, creando un sistema di controllo e proseguimento strutturato da un team completo di figure mediche e professionisti del fitness in grado di utilizzare un codice univoco, al fine comune del raggiungimento dell’efficienza e performance del cliente in funzione alle sue abitudini e necessità quotidiane, riunendo tutto in un’unica palestra.

Con Gym Age si è voluto creare un sistema preciso che pone al centro dell’attenzione il cliente, la disfunzione, la patologia, la necessità e il bisogno comune di migliorare i gesti della vita.

Il progetto nasce dall’individualizzazione di un sistema di valutazione che sia in grado di identificare, valutare le necessità del cliente per fascia di età, bisogni, patologie con l’obiettivo di rallentare e affrontare i grandi nemici di questa società: sedentarietà, invecchiamento, esclusione sociale e depressione attraverso l’attività fisica.

La palestra è stata aperta lo scorso gennaio (Via Papigliano 2/2A) ed ha avuto subito un enorme successo. Purtroppo, a causa della successiva pandemia ed il conseguente lock-down, le attività si sono dovute arrestare causando notevoli disagi organizzativi ma soprattutto economici (uno su tutti l’affitto della struttura). Solo da pochi mesi Gym Age ha riaperto al pubblico.