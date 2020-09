Cosenza. Lo scorso 20 giugno Cosenza e Virtus Entella si erano affrontate a porte chiuse. Vinsero per 2-1 i calabresi, dando il via, da quella partita, all’eccezionale rimonta in classifica grazie alla quale riuscirono a mantenere la categoria.

Oggi, a tre mesi di distanza, il San Vito-Marulla si presenta ancora privo di spettatori. Si gioca però per una nuova stagione, la Serie B 2020/2021, che ha preso il via ieri pomeriggio. Per entrambe le squadre è il primo impegno ufficiale dell’annata sportiva.

Roberto Occhiuzzi manda in campo il Cosenza con un 3-4-1-2 con Saracco; Ingrosso, Idda, Legittimo; Corsi, Bruccini, Sciaudone, Bittante; Báez; Carretta, Litteri.

A disposizione ci sono Falcone, Patitucci, Tiritiello, Schiavi, La Vardera, Bahlouli, Kone, Maresca, Sacko, Gliozzi, Moreo, Sueva.

Bruno Tedino schiera un 4-3-1-2 con Borra; De Col, Chiosa, Poli, Costa; Settembrini, Paolucci, Brescianini; Crimi; De Luca, Brunori.

Le riserve sono Paroni, Russo, Cleur, Bonini, Coppolaro, Pavic, Cardoselli, Toscano, Koutsoupias, Morra, Petrovic.

Arbitra Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta, assistito da Ciro Carbone (Napoli) e Riccardo Annaloro (Collegno); quarto uomo Ivan Robilotta (Sala Consilina).

A Cosenza piove in maniera insistente. Il terreno di gioco è alquanto malandato. Squadre in campo con le divise tradizionali: maglia rossoblù con calzoncini e calzettoni blu i locali, maglia biancoceleste con pantaloncini e calzettoni bianchi i liguri.

Gli ospiti partono in maniera determinata e al 4° guadagnano un corner.

Le due squadre cercano fraseggi negli spazi stretti; cambia spesso il possesso palla, i minuti scorrono senza azioni da rete.

Al 10° cross basso di Settembrini, allontana Ingrosso.

Le condizioni meteo cambiano: cessa la pioggia, spunta il sole.

Al 12° punizione calciata da Báez, Borra blocca in presa alta.

Al 13° contropiede dei locali, palla in verticale da Báez a Bittante che da centro area fa partire una conclusione angolata col destro, Borra ci arriva con la punta delle dita e manda in angolo.

Ammonito Bruccini al 14° per un’entrata scoordinata su un avversario.

Al 23° azione prolungata dei calabresi, conclusione in acrobazia di Sciaudone, blocca in due tempi Borra.

Al 26° tentativo di Brunori che riceve in piena area calabrese, si gira e tira ma la sua conclusione viene murata da un difensore.

Al 28° angolo calciato da Costa, Poli non tocca di testa, palla che giunge a Chiosa ma il suo tiro è debole e facile preda di Saracco.

Al 32° Bittante salta Paolucci che lo ferma irregolarmente: ammonito. Calcio di punizione di Báez, sulla barriera.

Problema muscolare per Settembrini dopo un contrasto è costretto ad abbandonare il campo: al 36° entra Toscano.

Al 38° spunto di De Luca che lascia partire un diagonale improvviso sul quale Saracco si accartoccia e para.

Poco dopo ci prova Brescianini dalla lunga distanza ma la sua conclusione esce abbondantemente sopra la traversa.

Al 40° bel lancio in verticale di Báez, Chiosa mette in angolo.

Cartellino giallo a Litteri al 41° per aver allargato un gomito in un contrasto aereo. Al 43° viene ammonito Ingrosso.

Illuzzi assegna tre minuti di recupero.

A metà partita risultato fermo sullo 0 a 0.

Secondo tempo.