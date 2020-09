Sequestrata coltivazione di cannabis sativa: denunciati i due soci

La Polizia di Stato di Genova ieri mattina ha denunciato un 33enne peruviano ed una 38enne genovese per detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.

Due sono soci di una ditta agricola che si occupa di coltivazioni di canapa sativa, sono stati denunciati dalla polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I due, un 33enne peruviano e un 38enne genovese, hanno spiegato agli agenti del commissariato di San Fruttuoso che la canapa da loro coltivata ha un basso contenuto di sostanza attiva (THC) e come prova hanno mostrato la fattura d’acquisto dei semi. Tale ricevuta, però, era datata 2018. Secondo i poliziotti difficilmente una semenza così vecchia avrebbe potuto produrre le 44 rigogliose piante di canapa che i poliziotti hanno trovato nella piantagione. Il sospetto è che le piante possano derivare da semi nuovi, con alto contenuto di sostanza attiva: per questo gli agenti hanno sequestrato il terreno in attesa che la polizia scientifica definisca il livello di THC.

Durante la perquisizione a casa del 33enne sono state trovate, inoltre, altre 2 piante di cui una ad alto contenuto di THC, alcune piante messe ad essiccare, semi, infiorescenze eterogenee (30 gr. circa), un bilancino di precisione e numerose bustine di plastica per il confezionamento.