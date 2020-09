Scuola, Toti: “Le mascherine le deve fornire il Governo che deve passare dalle parole ai fatti”

Genova.”Le mascherine per le scuole le deve fornire il Commissario di Governo incaricato. E questo è un fatto inequivocabile, che le opposizioni non possono contestare in alcun modo”.Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

“Lo hanno annunciato in pompa magna Conte e Azzolina e invece continuo a ricevere segnalazioni preoccupanti da tutta la Liguria sull’assenza di diapositivi di protezione, di banchi e di docenti. Abbiamo sollecitato la Direzione scolastica che ci ha assicurato che arriveranno al più presto e ce lo auguriamo. Ci preoccupano anche i quantitativi, visto che i ragazzi dovranno cambiarle più volte al giorno come da procedure, e sappiamo per certo che molte scuole stanno chiedendo ai genitori di intervenire comprandole personalmente” prosegue il governatore.

“Tutto questo è inaccettabile – aggiunge Toti – a fronte di tutti gli sforzi che come Regione stiamo mettendo in campo per garantire la riapertura delle nostre scuole. La sicurezza degli alunni deve essere una priorità per il Paese e tutti devono fare la loro parte. Mancano due giorni al suono della campanella, avete ancora un po’ di tempo per passare dalle parole ai fatti”, così