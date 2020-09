Scuola e bus, buona la prima. Amt: “Ma la vera prova sarà il 24 settembre”

Genova. Buona la prima: nella giornata della ripresa della didattica in presenza, il trasporto pubblico genovese ha retto, nonostante le prescrizioni imposte dall’emergenza sanitaria ancora in corso. Ma non è ancora finita: la vera prova del nove è dietro l’angolo.

Sì, perchè se oggi era il primo giorno di scuola, dal 24 settembre, passata la tornata elettorale e la prima settimana di lezioni, tutte gli istituti genovesi saranno operativi al 100%, andando a pieno regime con gli orari e quindi i flussi di studenti in entrata ed uscita.

“Questa mattina erano schierati i nostri verificatori e il nostro direttore generale e non abbiamo registrato criticità di sorta – spiega Marco Beltrami, amministratore unico di Amt – tutto i viaggi si sono svolti senza sforamenti di capienza rispetto alle normative sulla prevenzione sanitari. Solo un paio di singoli autobus sono stati segnalati per l’eccessivo carico, ma rispetto alle attese tutto è andato bene”.

Ma non è finita: “Il vero test sarà il 24 – spiega – quando tutto il mondo della scuola sarà operativo, per ogni ordine e grado e anche molti lavoratori avranno finito il periodo di smart working domestico e il carico sicuramente crescerà. Li sarà la prova del nove per il servizio di trasporto pubblico di Amt”.