Scarpe&Scarpe chiude negozio di Rivarolo, a rischio una trentina di posti di lavoro

Genova. Dopo i ridimensionamenti di luglio, arriva la pesante notizia: Scarpe&Scarpe ha deciso di chiudere alcuni punti vendita, tra cui quello di Rivarolo, a Genova.

“Scarpe&Scarpe, azienda torinese che opera in 19 regioni d’Italia e che sta affrontando la procedura di pre-concordato come altre grandi realtà del settore nazionale e internazionale colpite dalla crisi – si legge nel comunicato – ha annunciato ieri, in un incontro con i sindacati, la chiusura di 11 punti vendita”.

“Si tratta dei negozi di Calenzano (FI), Cornaredo (MI), Genova in Via Rivarolo, Latina, Marcon (VE), Milazzo (ME), Quartu (CA), Vanzaghello (MI) e a Roma nei centri commerciali “Parco Leonardo”, “Anagnina” e “La Romanina””. Per i lavoratori addetti agli 11 punti vendita è previsto l’accesso agli strumenti di integrazione del reddito previsti dalla normativa attualmente vigente”.

Per quanto riguarda il caso ligure, sarebbero una trentina i lavoratori, con relative famiglie, a rischio, con un sicuro ridimensionamento nel superstite punto vendita della Fiumara.