Savignone, fungaiolo cade e si rompe una gamba: recuperato con l’elicottero

Genova. Doppi intervento del soccorso alpino e vigili del fuoco quest’oggi sull’area genovese, per il recupero di due persone che, a seguito di traumi erano rimaste bloccate nei sentieri.

A Montemaggio, Savignone, un fungaiolo residente in zona è caduto fratturandosi una gamba, sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino ed i pompieri, l’uomo è stato verricellato da Drago per il trasporto in Ospedale.

Nel pomeriggio intervento sul di Monte Portofino, a San fruttuoso: attivati dal 118 intorno alle 15:30 i nostri tecnici si sono recati con barca Ambulanza da Camogli fino a San Fruttuoso per portare soccorso ad una escursionista con trauma ad un piede sul sentiero sopra l’abbazia. Dopo averla stabilizzata è stata trasportata con barella portantina fino alla barca ambulanza di Camogli per il successivo trasferimento in ambulanza al pronto soccorso.