Sartori (Fratelli d’Italia): “Assurda pressione fiscale per i nostri commercianti”

Genova. Continua la campagna elettorale anche durante il weekend di Augusto Sartori, Fratelli d’Italia, ad ormai una settimana dal voto e in attesa dell’arrivo di Giorgia Meloni questo martedì a Genova.

“In questi giorni sono stato al mercato di piazza Scio e tra i commercianti di corso Sardegna, Cornigliano e Sestri Ponente per ascoltare le idee, le proposte e le tante lamentele della gente.

Molte le preoccupazioni ma anche le speranze: dal problema della sicurezza dei cittadini, all’assurda pressione fiscale, per non parlare del problema della disoccupazione dei giovani e della negative prospettive economiche generali”.

Scrive in una nota stampa: “Senza dubbio, dopo le elezioni, continuerò ad occuparmi di questi temi di grande importanza per tutti gli Italiani che credono ancora in un futuro migliore”.