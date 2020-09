Santa Margherita, dopo l’emergenza Covid anche i morosi potranno usufruire del bando affitti

Santa Margherita Ligure. Passa da 60 mila a 133 mila euro il fondo per il sostegno alle locazioni di Santa Margherita Ligure. La Giunta comunale ha approvato il nuovo documento incrementato rispetto al 2019 per 25 mila euro da fondi comunali e per 48 mila euro da contributi regionali.

Nuovo bando che conferma le novità introdotte l’anno scorso cioè l’aiuto a giovani coppie e alle Associazioni che svolgono servizio di 112, e ne introduce una terza: viene esteso anche a chi risulta moroso dei soli canoni di locazione prevedendo in beneficio per il periodo che va dal giorno 1 gennaio 2019 al giorno 31 luglio 2020. In questo frangente, però, il contributo verrà erogato direttamente al proprietario a parziale riduzione della morosità: in pratica si aiutano contemporanemeane entrambi i soggetti interessati.

Il bando è stato modellato alla luce dell’emergenza sanitaria e alle difficoltà economiche in cui si sono trovati diversi nuclei familiari cittadini. Una situazione straordinaria a cui, come già accaduto in altri ambiti, l’Amministrazione ha risposto prontamente incrementando sensibilmente la cifra a disposizione. Si coglie l’occasione per ringraziare la giunta del Presidente Toti in particolare l’Assessore Scajola per l’aiuto concreto nei confronti delle necessità dei nostri concittadini e la grande collaborazione dimostrata anche in questa situazione. Il bando si aprirà il 15 settembre e sarà disponibile sul sito istituzionale dell’ente.