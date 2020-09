Genova. Quel campo in erba sintetica è stato guardato con desiderio un po’ da tutti coloro che hanno trascorso il pomeriggio al Cap di via Albertazzi, quartier generale dei giallorossi in queste settimane di campagna elettorale, in attesa dei risultati del voto e in attesa che il candidato Ferruccio Sansa scendesse a commentarli.

Così ha stupito e non ha stupito che, una volta spenti i riflettori delle telecamere, e accesi quelli del campetto, il giornalista del Fatto – ma ora potremmo chiamarlo a tutti gli effetti il consigliere regionale – si sia tolto la giacca e abbia iniziato a calciare il pallone insieme ai figli.

Con i figli di 15, 13 e 10 anni, ma per un breve momento anche con il segretario regionale del Pd Simone Farello, arrivato al Circolo dell’Autorità portuale ormai in serata.