San Martino, nuova paziente positiva al Covid. Reparti chiusi ma nessuna tornata di nuovi tamponi

Genova. Dopo il caso di un paziente e di un’infermiera trovati postivi al Covid all’interno dell’ospedale San Martino di Genova, arriva la conferma di un nuovo caso di infezione da coronavirus nel nosocomio genovese.

E’ stata riscontrata, infatti, una nuova positività in Gastroenterologia: una paziente di 56 anni in dimissione è risultata “debolmente positiva al secondo tampone, effettuato proprio in previsione della dimissione – scrive il policlinico in una nota stampa – A scopo cautelativo e prudenziale la paziente è stata trasferita nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Savona, area in cui risiede”.

I reparti collocati all’11° piano del Monoblocco – fa sapere l’ufficio stampa – a differenza di quanto comunicato nell’ultima occasione, restano quindi precauzionalmente chiusi. Le attività ambulatoriali conseguentemente sono state rimandate e ripianificate. Stesso discorso per i potenziali nuovi ingressi e le dimissioni.

“Non è stata prevista una nuova tornata di tamponi“, viene specificato nella nota, dopo che il reparto di Chirurgia e Gastroenterologia erano stati sottoposti a controlli nei giorni precedenti.