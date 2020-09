San Martino, 45 milioni per il nuovo pronto soccorso che sorgerà entro il 2024

Genova. 13.000 mq di superficie, comprensivi della copertura a verde costruita tra il Monoblocco e l’attuale Pronto Soccorso che saranno collegati formando un unico edificio dotato di aree di accettazione e ambulatori, sale di radiologia, stanze di osservazione breve e intensive e 200 posteggi.

Questo sarà il nuovo DEA (Dipartimento di Emergenza ed Accettazione) del policlinico San Martino di Genova. Un investimento di 45 milioni che si concluderà nel 2024 e che è stato aggiudicato da un raggruppamento di imprese che ha come capogruppo la Costruzioni Generali Gilardi di Torino.

“Un bell’investimento, che assieme ad altri, che avevamo promesso arriva a obiettivo – sottolinea il governatore ligure Giovanni Toti – un pronto soccorso in quello che è un bastione del sistema ospedaliero ligure”.

I lavori per il pronto soccorso hanno anche una forte valenza simbolica, visto che si concluderanno nel novembre 2024, anno in cui l’Ospedale festeggerà i 100 anni dalla fondazione. “Un progetto che proietterà San Martino nel futuro – ha sottolineato Giovanni Ucci, Direttore Generale dell’Ospedale Policlinico San Martino – un investimento importante che permetterà di aumentare e migliorare le potenzialità del DEA del San Martino a favore del sistema regionale dell’emergenza e, insieme con gli altri investimenti autorizzati dalla Giunta Regionale, di proseguire nella riorganizzazione delle attività cliniche in poli funzionali a vantaggio del servizio ai pazienti”.