San Fruttuoso, rissa con bombe carta e bastoni: forse una spedizione punitiva, due denunciati

Genova. E’ stata forse una spedizione punitiva tra ultrà quella andata in scena ieri sera in piazza Solari a San Fruttuoso, ma ancora la dinamica di quanto sia accaduto non è chiara né le motivazioni.

Quando le volanti della polizia e la Digos sono arrivate sul posto i protagonisti della rissa che ha allarmato i residenti della zona a colpi di bastoni e bombe carta erano quasi tutti fuggiti.

Solo due sono stati identificati e denunciati: si tratta di un 17enne e di un 21enne.

Nel bilancio al momento un ferito lieve: si tratta di un ragazzi di 20 anni che è stato medicato per una ferita alla mandibola.

Sul posto sono stati sequestrati bastoni e cinture, e sono state trovate tracce di due bombe carta. Indagano al momento la Digos e le volanti.

I due denunciati sono due tifosi del Genoa, che non hanno tuttavia daspo né precedenti relativi allo stadio. Lo stesso vale per il ferito che è un tifoso della Sampdoria.

La Digos sta acquisendo alcune telecamere della zona per ricostruire la dinamica e identificare tutti i partecipanti alla rissa.