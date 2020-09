San Fruttuoso, appartamento a fuoco nella notte: incendi in due stanze diverse

Genova. Intervento delicato questa notte da parte dei vigili del fuoco in via delle Rovare a San Fruttuoso.

Per cause in via di accertamento poco prima delle 4 del mattina un rogo è divampato in un appartamento all’ultimo piano. Secondo le prime informazioni il fuoco sarebbe partito da due stanze diverse, da cui la quasi certezza che si tratti di un incendio doloso.

I pompieri, chiamati dall’inquilino che è uscito dall’appartamento appena si è accorto dell’incendio, sono intervenuti con due squadre e un mezzo dì appoggio per spegnare le fiamme. Vista la difficoltà a raggiungere l’alloggio hanno dovuto predisporre una tubazione molto lunga.

Non ci sono feriti né intossicati perché l’appartamento era vuoto. Sul posto anche le volanti della polizia. Da quello stesso appartamento era stato allontanato un marito violento, un 38enne di origini albanesi, dopo le denunce della moglie che verrà sentito nelle prossime ore per capire i suoi spostamenti di ieri sera. Indagini in corso.