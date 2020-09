Sampierdarena, si chiudono i cancelli in piazza Settembrini: off limits in orario notturno

Genova. È stata inaugurata ieri pomeriggio la nuova cancellata di piazza Settembrini, a Sampierdarena, opera attesa da tempo dai residenti della zona per chiudere in orario notturno l’accesso alla piazza.

Con un investimento di 40 mila euro gli assessorati ai Lavori Pubblici e alla Sicurezza del Comune di Genova e il Municipio II Centro Ovest sono andati incontro alle richieste dai cittadini della delegazione che, in seguito a numerosi episodi che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, hanno proposto la chiusura dell’area nelle ore notturne per salvaguardare il riposo dei residenti e l’integrità degli arredi della piazza, da poco restaurata.

La recinzione, in ferro con grigliati e completamente apribile in più punti, è stata approvata dalla Sovrintendenza e valorizza il disegno complessivo della piazza. Apertura e chiusura dei cancelli saranno gestiti, grazie a un patto di collaborazione, dall’associazione “Amici di piazza Settembrini” composta da residenti e commercianti dell’area. Dopo le ore 21 i residenti dei condomini antistanti avranno ovviamente la possibilità di accedere con chiavi private per il transito verso le abitazioni.