Sampdoria: ufficiale Caprari in prestito al Benevento; arriva Adrien Silva dal Leicester?

Genova. Due ufficialità e sono due uscite… Una si sapeva già da tempo ed è l’ammaina bandiera dell’ultimo vessillo della Samp dello scudetto… Nell’annunciare il nuovo staff direttivo dell’Academy (Coordinatore Aree: Davide Caliaro; Responsabile tecnico: Stefano Ghisleni; Resp. Organizzazione: Marco Palmieri; Resp. portieri: Paolo Viviani; Resp. Atletico: Sandro Farina; Resp. Next Generation: Italo Calvarese), il sito della Sampdoria saluta Giovanni Invernizzi, con un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

Anche l’altra notizia era attesa (Gianluca Caprari al Benevento), ma la sorpresa consta nel fatto che il prestito è stato formalizzato con il semplice diritto di riscatto per i sanniti e non con l’obbligo, legato alla loro eventuale salvezza.

Radio mercato abbina alla ufficialità di questa operazione, la voce di un possibile passaggio in Campania anche di Vasco Regini.

Gli altri spifferi raccontano di derby di mercato con lo Spezia per accaparrarsi lo spallino Gabriel Strefezza, brevilineo esterno destro offensivo, classe ’97, di scuola brasiliana (Corinthians).

Derby addirittura triplo (anche col Genoa) per le prestazioni del giovane juventino Hans Nicolussi Caviglia (prestito con diritto di riscatto e contro riscatto?).

Segnalato anche l’ interesse del Doria per il centrocampista rumeno (che gioca nel Pisa) Marius Marin (classe ’98), ma la notizia più interessante ha radici europee, visto che gli uomini mercato della Samp stanno tentando di portare in blucerchiato Adrien Sébastien Perruchet Silva, centrocampista offensivo di proprietà Leicester, che nel 2016 è diventato campione d’Europa con il Portogallo. Ha nel bagaglio grinta e corsa, ma soprattutto tecnica e lancio lungo preciso, ha giocato nell’ultimo campionato in Ligue 1, nel Monaco e nella scorso mercato estivo era entrato nel mirino del Milan.

Sembra sfuggito invece un colpo “alla Pecini”… Nemanja Perović, talento montenegrino del 2002, imponente difensore dell’FK Iskra Danilovgrad, da mesi seguito dalla Samp, è destinato ad andare a giocare nell’Atletico Madrid.

Intanto uno dei Primavera fuori quota (è un 2000) cui Osti dovrà trovare sistemazione, Roberts Veips è stato convocato dalla Lettonia Under 21, per le partite contro Serbia ed Estonia, relative all’ Europeo di categoria.