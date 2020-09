Sampdoria, possibili tre colpi: Keita, Marin e Adrien Silva

Genova. Tre botti blucerchiati, da fuochi artificiali, illuminano i sogni doriani… KeitaBalde (dal Monaco), Antonio Marin (Dinamo Zagabria) e Adrien Silva (Leicester) vengono dati in dirittura di arrivo alla Sampdoria…

Sarebbe una svolta radicale ad un mercato finora stagnante, che ha visto solo uscite con una formula di cessione, ormai, consolidata: “cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione”… e siccome non c’è due, senza tre, dopo Caprari al Benevento e Murru al Torino (il terzino sardo ha già effettuato le visite mediche nel capoluogo piemontese), ecco l’annuncio ufficiale del ritorno di Jeison Murillo al Celta Vigo, che consente un ulteriore passo avanti nel taglio del monte ingaggi, mentre non dovrebbe essere interessato a cessioni in prestito Ronaldo Viera, tanto è vero che voci veronesi riferiscono di un “niet” doriano all’Hellas.

Certo che con questi “aperitivi” si fa fatica a dar credito alle insistenti voci che danno come obiettivi della Sampdoria (magari a fronte di ulteriori fuoriuscite: Gastón Ramírez, Omar Colley, Jakub Jankto), non tanto il giovane talento Marin, ma piuttosto due giocatori affermati come Keita e Silva, in grado di dare un significativo cambio di passo al campionato della Sampdoria.

L’arrivo di Keita escluderebbe naturalmente quello di Gianluca Scamacca (Sassuolo), anche lui dato in orbita blucerchiata.

Destinato al prestito è sicuramente Alex Campeol, molto vicino al Grosseto, anche se Albinoleffe, Imolese, Pistoiese e Renate ancora non demordono..