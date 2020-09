Genova. Partenza in salita per la Sampdoria il 20 settembre, ma forse incontrare la Juventus a inizio campionato potrebbe essere un vantaggio, con Pirlo nuovo allenatore e una preparazione atletica che potrebbe essere ancora non al top. Si chiude il 23 maggio con il Parma.

Ecco il calendario dei blucerchiati.

Il derby sarà il primo novembre e il 3 marzo (date indicative perché non sono state comunicati ancora anticipi e posticipi).

Giornata 1 Juventus-Sampdoria

Andata 20 settembre 2020, ritorno, 31 gennaio 2020

Giornata 2 Sampdoria-Benevento

Andata 27 settembre 2020, ritorno 7 febbraio 2021

Giornata 3 Fiorentina-Sampdoria

Andata 4 ottobre 2020, ritorno 14 febbraio 2021

Giornata 4 Sampdoria-Lazio

Andata 18 ottobre 2020, ritorno 21 febbraio 2021

Giornata 5 Atalanta-Sampdoria

Andata 25 ottobre 2020, ritorno 28 febbraio 2021

Giornata 6 Sampdoria-Genoa

Andata 1 novembre 2020, ritorno 3 marzo 2021

Giornata 7 Cagliari-Sampdoria

Andata 8 novembre 2020, ritorno 7 marzo 2021

Giornata 8 Sampdoria-Bologna

Andata 22 novembre 2020, ritorno 14 marzo 2021

Giornata 9 Torino-Sampdoria

Andata 29 novembre 2020, ritorno 21 marzo 2021

Giornata 10 Sampdoria-Milan

Andata 6 dicembre 2020, ritorno 3 aprile 2021

Giornata 11 Napoli-Sampdoria

Andata 13 dicembre 2020, ritorno 11 aprile 2021

Giornata 12 Hellas Verona-Sampdoria

Andata 16 dicembre 2020, ritorno 18 aprile 2021

Giornata 13 Sampdoria-Crotone

Andata 20 dicembre 2020, ritorno 21 aprile 2021

Giornata 14 Sampdoria-Sassuolo

Andata 23 dicembre 2020, ritorno 25 aprile 2021

Giornata 15 Roma-Sampdoria

Andata 3 gennaio 2021, ritorno 2 maggio 2021

Giornata 16 Sampdoria-Inter

Andata 6 gennaio 2021, ritorno 9 maggio 2021

Giornata 17 Spezia-Sampdoria

Andata 10 gennaio 2021, ritorno 12 maggio 2021

Giornata 18 Sampdoria-Udinese

Andata 17 gennaio 2021, ritorno 16 maggio 2021

Giornata 19 Parma-Sampdoria

Andata 24 gennaio 2021, ritorno 23 maggio 2021.