Sampdoria: non solo Keita, Silva e Marin… si parla anche di Asamoah e Candreva

Genova. “Se è un sogno, non svegliateci”… Le voci su Keita, Adrien Silva ed Antonio Marin stanno trovando pesanti conferme, anche dai massimi esperti di calciomercato, con qualcuno che si spinge a dire che il senegalese potrebbe essere convocato per il match contro la Juventus, previo visite mediche e transfert a tempo di record…

Non così imminenti gli arrivi, ma parimenti confermate le notizie su Silva e Marin, le cui acquisizioni vengono date in corso di definizione, con il portoghese che starebbe concordando lo svincolo col Leicester, mentre per il croato, Sampdoria e Dinamo Zagabria sarebbero ai dettagli.

E per mettere due ciliegine sulla torta, i precitati esperti parlano di un asse Inter-Sampdoria, per far arrivare a Genova due giocatori di fascia, che sarebbero davvero ideali per il 4-4-2 di Ranieri. Stiamo parlando del mancino ghanese Kwadwo Asamoah e di Antonio Candreva, dato fino a ieri in orbita Genoa, che invece ha piazzato il colpo Zappacosta, per ricoprire il ruolo di cursone di destra.

In mezzo a cotante “bombe”, c’è anche da riportare la voce di un possibile riscatto anticipato di La Gumina (dall’Empoli), per poterlo girare in prestito al Crotone (magari in coppia con Julian Chabot) e da segnalare l’ufficialità dei prestiti di Nicola Murru al Torino e del giovane Alex Campeol al Grosseto.

L’altro Primavera Andreas Chrysistomou, invece, lascia la Samp per tornare a Cipro all’Anorthois Famagosta, il team da cui lo aveva prelevato l’Inter, prima di girarlo al Doria.