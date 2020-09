Sampdoria: il vice Augello potrebbe essere Dominik Mihaljević e la nuova mezzala Adrian Fein

Genova. Ultima settimana di mercato ed ancora tanto lavoro da fare per Osti e Pecini, che comunque hanno piazzato un altro giovane; infatti, come annunciato ufficialmente dal sito della Sampdoria, Ognjen Stijepović è stato ceduto in prestito all’Alessandria di mister Grecucci.

Restano comunque ancora tante le operazioni da portare a termine, in uscita… leggi Capezzi (quasi fatta con la Salernitana), Palumbo, Di Nardo, Gerbi, Veips, Ibourahima Baldé, ma non sarebbe per niente male mandare D’Amico, Rocha e Prelec, a farsi le ossa fra i professionisti, anziché tenerli a fare i fuori quota in Primavera…

Sul fronte delle cessioni, peraltro, il mercato lo fanno le richieste, cosicché per quanto riguarda i terzini, è più facile che la Sampdoria perda in un colpo solo i due di destra (visto che su Depaoli sono in pressing Hellas Verona e Parma e Bereszyński sembra sia diventato oggetto del desiderio del Besiktas), piuttosto che Regini. Ciò nonostante, i tam tam di radiomercato battono (in orbita Samp) il nome di un difensore di fascia sinistra, Dominik Mihaljević, un croato del ’94, che gioca in Slovenia, nel Tabor Sežana, nel cuore del Carso e che sembra sia seguito anche da Benevento, Crotone, Watford e Rapid Vienna.

Gli arrivi di Candreva e Keita (ci mancava solo il contrattempo della leggera positività al coronavirus) , sembrano del tutto propedeutici alla cessione di Ramírez, anche in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del suo contratto (30/6/21) ed il rischio di perderlo “a zero”. Tra le tante possibili destinazioni di Gastón (Lazio e Verona), finirà per spuntarla il Torino di Giampaolo, che sta cercando di creare una colonia blucerchiatasotto la Mole.

Perdita pesante… che pur in un ruolo diverso, può essere compensata solo dall’arrivo di Adrien Silva, nome tornato in auge nelle ultime ore, come pure quello di una possibile “new entry”: Adrian Fein, centrocampista, compagno di Under 21 tedesco di Chabot, da lui già “sponsorizzato” nell’inverno scorso, quando – in prestito dal Bayern Monaco – giocava nell’Amburgo (vedi Genova 24 del 10 gennaio).

Intanto Antonio Marin sta andando al Monza e Giampaolo Pazzini potrebbe andare a rinforzare lo Spezia.