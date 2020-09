Sampdoria: domani 500 tra medici e operatori sanitari “eroi” contro il Covid invitati alla partita contro il Benevento

Genova. Cinquecento tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari dei quattro ospedali genovesi Galliera, Villa Scassi, San Martino e Gaslini, impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus sono stati invitati dalla Sampdoria ad assistere alla partita casalinga contro il Benevento domani alle 18.

Oltre al personale ospedaliero, già sostenuto durante il lockdown con varie iniziative nell’ambito del progetto Samp for People, a fare il tifo per Fabio Quagliarella e compagni contribuiranno anche le bambine e le ragazze delle sei formazioni del settore femminile blucerchiato, che saranno accompagnate dai rispettivi genitori.

L’apertura dei cancelli è prevista alle 15. A ogni accesso sarà controllata la temperatura corporea e andrà consegnata l’autocertificazione indispensabile ai fini dell’ingresso allo stadio. La mascherina è obbligatoria e andrà in indossata per tutta la durata dell’evento. Ad eccezione della tribuna d’onore e della tribuna autorità (dove ci si potrà accomodare alternati in ragione della maggior distanza delle postazioni), in tribuna inferiore e nei distinti il pubblico sarà distanziato di tre seggiolini. Sarà indispensabile rispettare il posto assegnato; anche i nuclei familiari non potranno sedersi vicini in quanto andrebbero ad accorciare la distanza minima con gli altri spettatori. In fase di deflusso bisognerà attendere le indicazioni degli steward.