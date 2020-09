Sampdoria, Candreva convocato per il match col Benevento

Genova. L’idea di inserire Felice D’Amico nella trattativa col Chievo, per portare a Bogliasco Adrian Šemper, non è nuova… piuttosto, la novità sta nel tentativo di convincere i clivensi, mettendo sul piatto della bilancia anche Antonio Palumbo, ancorché la sensazione sia che, se si vuole davvero il portiere croato, bisognerà decidersi a “mettere mano al portafoglio”; diversamente, data l’ufficialità della cessione di Vid Belec alla Salernitana, il mercato “low cost” offre un trio formato da Andrea Paleari (Cittadella), Gianluca Pegolo (Sassuolo) e dallo svincolato Tommaso Berni.

Ma la notizia più interessante, è indubbiamente l’arrivo di Candreva a Bogliasco, con tanto di ufficializzazione del prestito dall’Inter, con obbligo di riscatto, con la possibilità collaterale che la Samp possa dare il via libera alla cessione di Depaoli, seguito con interesse da Parma ed HellasVerona. Inoltre, l’atteso ingaggio di un centrocampista di spessore (Adrien Silva o Nabil Bentaleb) potrebbe consentire un ritorno in Inghilterra di Ronaldo Viera.

Poi c’è un filo che lega la Samp alla Lazio, che qualora non raggiungesse l’obiettivo primario Callejon, si rivolgerebbe al Doria per un giocatore da scegliersi fra Jakub Jankto e Gastón Ramírez, offrendo in contropartita il centravanti ecuadoriano Felipe Caidedo. Alla Lazio, tra l’altro, viene accostato anche Bartosz Bereszyński.

Intanto Pippo Inzaghi si prepara alla sfida di Marassi, con la Samp, convocando tutti i neo acquisti (Caprari, Foulon, Glik, Ionita, Lapadula) e dovendo rinunciare, per infortuni vari, a Tello, Barba, Kragl e Viola.

Questo l’elenco dei ventitré sanniti portati a Genova:

Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli. Difensori: Letizia, Caldirola, Maggio, Tuia, Glik, Foulon, Pastina. Centrocampisti: Del Pinto,Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita, Hetemaj, Vokic. Attaccanti: Lapadula, Caprari, Di Serio, Moncini, Sau.

Mister Ranieri, da parte sua, ne ha convocati venticinque, Antonio Candreva compreso:

Portieri; Audero, Ravaglia, Avogadri. Difensori: Bereszyński, Yoshida, Colley, Augello, Depaoli, Tonelli, Ferrari, Regini.

Centrocampisti: Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto, Léris, Verre, Vieira, Askildsen, Damsgaard.

Attaccanti: Bonazzoli, Quagliarella, Gabbiadini, Ramírez, La Gumina.