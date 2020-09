Sampdoria, alla ricerca di giovani talenti: nel mirino Steven Moreira, Youssef Maleh e Ionut Rus

Genova. Sia pur senza voler tirare in ballo la favola di Esopo (La volpe e l’uva), l’accordo raggiunto fra il Crotone ed Emmanuel Rivière, non ci induce a versare lacrime copiose, ritenendo che qualora ci fosse la possibilità di prendere un’ulteriore punta, questa dovrebbe avere le caratteristiche tipiche del centravanti boa, tipo Torregrossa o magari abbinare forza fisica e grandi doti tecniche, come ad esempio il serbo Dušan Vlahović, ottima pista, qualora la Fiorentina (sulle tracce di Arkadiusz Milik), entrasse nell’ordine di idee di darlo in prestito (magari con qualche possibilità di riscatto).

Sembra anche evaporare uno degli obiettivi della Samp (per il centrocampo), dato che su Rade Krunić è piombato il Grifone tedesco, il Friburgo.

Mercato globale e senza confini ed in ogni caso la Francia è vicina… A Tolosa corre voce che Steven Moreira, terzino destro del team della “Ville rose” (città rosa, per via dei mattoni con cui sono fatte le case) è entrato in orbita Sampdoria, alla ricerca di un difensore di fascia, nell’ eventualità di una partenza di Bartosz Bereszyński. Si tratta di un classe ’94, che ha giocato con Rennes e Lorient, prima di approdare al Tolosa; su di lui ci sono anche Parma e Huddersfield (Championship inglese).

Poco più lontana la Spagna, da dove arriva una voce che, se confermata, avrebbe del clamoroso… il Valencia (da cui la Samp lo ha acquistato) potrebbe riprendersi Jeison Murillo… Sarebbe davvero un’operazione con pochi precedenti.

Anche in Inghilterra hanno intenzione di pescare in casa Sampdoria e pure questa è una voce eclatante… il Liverpool di Jürgen Klopp sta pensando ad Omar Colley per la difesa dei “Reds”.

E non è finita… invece di cedere alla Samp lo stopper Majid Hosseini, il Trabzonsport pensa di portare in Turchia Jakub Jankto…

A proposito di difensori, eccone un altro nel mirino degli uomini mercato blucerchiati… si tratta di Youssef Maleh, classe ’98, terzino di origini marocchine, con due presenze con l’Under 21 azzurra, che – stando alle voci – potrebbe essere lasciato ancora un anno a Venezia, nel caso la Samp vincesse la concorrenza di Fiorentina, Sassuolo e Torino.

Visto che non sta trovando l’accordo col Chievo per Adrian Šemper, la Samp sta accarezzando l’idea di portare a Genova Ionuț Casian Rus, portiere rumeno ventenne del Cluj…

In compenso, sembra che il Lecce di Pantaleo Corvino ed Eugenio Corini stia facendo un pensierino su Vasco Regini, che potrebbe accasarsi in Salento.

Negli scampoli di partite in cui è sceso in campo in questo pre campionato, il sinistro sapiente di Antonio Palumbo ha attirato l’attenzione di alcuni estimatori, anche di Serie B, in primis i bianconeri dell’Ascoli.

Finalmente qualcosa si muove, sempre in uscita, anche in riferimento ai giovaniblucerchiati da piazzare in Serie B e/o C, a farsi le ossa… Ognjen Stijepović, dopo la positiva esperienza con gli arancioni di Pistoia, ha attirato l’interesse di Livorno ed Alessandria, mentre Cittadella e Pisa stanno esaminando la possibilità di prendere in prestito Ibourahima Baldé, Diverso il discorso per Alex Pastor Carayol, che torna, invece, nella penisola iberica, ceduto all’Andorra, società calcistica che partecipa al campionato Segunda B (la nostra Serie C), il cui presidente è Gerard Piqué.

Entrambi, i due ultimi giocatori, due anni fa, avevano fatto una positiva esperienza alla Vis Pesaro (soprattutto Pastor), ma poi non è stato bissato il prestito (nelle Marche o altrove), preferendo – l’anno scorso – un loro utilizzo da fuori quota nella Primavera… Un anno perso per entrambi, in definitiva.