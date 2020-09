Sampdoria, Adrien Silva e Šemper più vicini

Genova. Covid o non Covid, il contratto di Balde Diao Keita è stato regolarmente depositato, in quanto il giocatore compare sul sito della Lega Serie A fra gli acquisti della Sampdoria.

Adesso, il compito primario è portare a casa, possibilmente, Adrien Silva (Samp sempre più vicina a questo giocatore, che può fare la differenza in mezzo al campo) o quantomeno Nabil Bentaleb (pista tuttora valida), anche se nella cernita potrebbero rientrare Wylan Cyprien (su di lui anche Parma e Verona) o Pierre Lees-Melou, molto difficili soprattutto l’ultimo, capitano del Nizza.

Praticamente sciolto il nodo “vice Audero”, dipanato dai “nocchieri” Osti e Pecini, che hanno praticamente chiuso, col Chievo, l’ingaggio Adrian Šemper, mettendo sull’altro piatto della bilancia le contropartite Felice D’Amico e Antonio Palumbo, con formule e compensi non ancora noti… presumibilmente prestiti.

Confermate le voci che vogliono Gastón Ramírez in procinto di passare al Toro, per la felicità di Giampaolo, in Serie B, ha sicuramente mercato Antonino La Gumina (leggi, ad esempio Brescia e Lecce), ultra chiuso dalle tante punte che affollano la rosa blucerchiata (Quagliarella, Gabbiadini, Bonazzoli ed ora Keita), ma – a proposito di nodi ingarbugliati – questo è ancora più complicato, perché per poterlo girare ad altra squadra, la Sampdovrebbe prima esercitare il riscatto anticipato dall’Empoli… e per farlo bisogna “tirare fuori tante palanche”…

Ufficializzata, infine, la cessione definitiva di Leonardo Capezzi alla Salernitana, dove raggiunge l’altro ex blucerchiato Vid Belec. I due potrebbero cimentarsi presto da avversari della Sampdoria, nel terzo turno di Coppa Italia, qualora il team campano riuscisse ad eliminare il Südtirol, avversario – in teoria sfavorito – della Salernitana nel secondo turno.

Intanto, come anticipato da Genova 24, in data 25 settembre scorso, sta arrivando anche Noah Bech Hermansen, difensore centrale norvegese, del 2002 (il cui trasferimento è stato annunciato dal Fredrikstad), che andrà ad aggregarsi alla Primavera di mister Tufano.

A tal proposito, chiudiamo con l’elenco dei convocati per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Primavera, che si disputerà oggi, alle ore 15, sul campo sportivo “Riccardo Garrone” di Bogliasco:

Portieri: Avogadri, Zovko, Ragher.

Difensori: Aquino, Angileri, Doda, Ercolano, Miceli, Napoli, Rocha.

Centrocampisti: Francofonte, Brentan, Canovi,Paoletti, Pedicillo, Sepe, Somma, Siatounis, Trimboli, Yepes Laut.

Attaccanti: Gaggero, Bellucci, Krawczyk, Marrale, Montevago.