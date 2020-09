Sammargheritese: un nuovo acquisto, un ritorno e tante conferme

Santa Margherita Ligure. La Sammargheritese, che si appresta a disputare il campionato di Promozione, si è assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Edoardo “Dodo” Battaglia. Classe 1998, cresciuto nelle giovanili della Virtus Entella, con la quale è arrivato a disputare anche una finale di Coppa Italia Primavera, Battaglia ha vestito inoltre le casacche di Sestri Levante in Serie D e Golfo Paradiso PRCA in Promozione.

La squadra del presidente Andrea Lenzo, inoltre, annunciare il ritorno di Elia Cagnazzo. Il giovane sammargheritese classe 1998 ha vestito le casacche di Lavagnese e Ruentes, intervallate da un anno e mezzo in arancione.

La società arancione ha ufficializzato le riconferme di Matteo Dapelo, Lorenzo Paoletti, Davide Ori, Federico Gallio, Lorenzo Bosetti, Danilo Criscuolo, Lorenzo Bosetti, Mattia Musante, Andrea Amandolesi, Fabio Ferrari e del capitano Davide Mortola.

Per quanto riguarda le partite amichevoli, successo del Campomorone Sant’Olcese sulla Voltrese Vultur per 3-2. Per i biancoblù reti di D’Amoia, Curabba e Fassone (quest’ultima nel video).

Al Maggio si sono affrontate Città di Cogoleto e Bargagli San Siro, due formazioni di Prima Categoria che però giocheranno in differenti gironi. Tre tempi da trenta minuti l’uno; nel terzo la formazione di mister Luca Cappanera ha segnato due reti, imponendosi 2 a 0.