Genova. Piazza Montano, a Sampierdarena, è stata chiusa al traffico intorno alle 14, con oltre un’ora di anticipo rispetto all’arrivo di Matteo Salvini. Grande dispiegamento di forze dell’ordine con camionette, blindati, alari e agenti in assetto antisommossa.

Oggi è previsto l’ennesimo, e ultimo prima del voto, blitz del leader della Lega, che verrà a chiudere la campagna a sostegno di Giovanni Toti. Il primo appuntamento è però appunto alle 15.45 in piazza Settembrini, nel quartiere del ponente.

di 9 Galleria fotografica salvini sampierdarena









Qui Salvini incontrerà i cittadini, come aveva fatto due settimane fa a Oregina. Ma a pochi metri di distanza, nella vicina piazza Montano, era convocato alle 15 il presidio di protesta organizzato da Genova Antifascista per “affermare con forza che i nostri quartieri non accettano la passerella elettorale e il messaggio salviniano di odio e continua campagna elettorale a danno degli ultimi”.

Cosa è accaduto invece: che la polizia ha deciso di blindare tutti i varchi di accesso all’area – quindi di fatto piazza Montano, via Reti, la parte finale di via Cantore – facendo passare, a piedi, soltanto chi affermi di voler partecipare da sostenitori al comizio della Lega. Niente piazza, dunque, per Genova Antifascista e i centri sociali. Diversi cittadini, che non volevano partecipare né al comizio né alla manifestazione, ma hanno problemi per spostarsi verso casa o verso il posto di lavoro, si stanno lamentando per il blocco stradale e pedonale.

Alle 18 in largo XII Ottobre, di fronte a Ten Moody, si svolgerà l’evento di chiusura della campagna elettorale di Giovanni Toti. Dal palco interverranno il sindaco Marco Bucci, i rappresentanti regionali della coalizione di centrodestra e i big nazionali: non solo Matteo Salvini ma anche Anna Maria Bernini (Forza Italia) e Maurizio Lupi (Liguria Popolare).