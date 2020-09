Ruba nei negozi di via XX settembre e paga con denaro falso: arrestato

Genova. La Polizia locale del I distretto territoriale, quello del centro, ha arrestato, mercoledì scorso, Ha rubato alcuni capi di abbigliamento in un negozio di una grande catena situato nella centrale via XX Settembre.

L’uomo, un marocchino di 34 anni, era già stato denunciato a Torino nei giorni scorsi per analogo reato. Durante la perquisizione, gli agenti della polizia locale lo hanno trovato in possesso di altri oggetti rubati in un altro esercizio commerciale della strada (occhiali e altri abiti) e di denaro falso.

È stato arrestato per furto e spendita di banconote contraffatte. Al processo per direttissima il giudice ha deciso per la custodia cautelare in carcere e gli agenti lo hanno portato nella casa circondariale di Marassi in attesa del processo.