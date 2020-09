Ruba 9 bottiglie di superalcolici per rivenderle: arrestata 23enne genovese

Genova. Dopo aver prelevato dagli scaffali 9 bottiglie di superalcolici, nascondendole all’interno di un borsone, si è diretta alle casse per pagare solo una bottiglietta d’acqua. E’ successo ieri in un market di via Ricasoli a Pegli.

Il direttore del supermercato insospettito l’ha fermata per controllare il contenuto della tracolla scoprendo il furto. Protagonista una 23enne genovese che per fuggire ha cominciato a scalciare riuscendo a colpire l’uomo a una gamba.

All’arrivo della polizia la ragazza ha ammesso il furto spiegano che avrebbe rivenduto le bottiglie 5 euro ognuna al suo acquirente di fiducia.

Tutta la merce è stata riconsegnata al supermercato. La 23enne è stata arrestata per rapina.