sveglia anticipata

Ritorno a scuola, il treno regionale del mattino dalla Valle Scrivia partirà 7 minuti prima

Si tratta del regionale 21139, in partenza da Arquata Scrivia alle 6:36 e in arrivo a Genova Brignole alle 7:53. La decisione per cadenzare meglio gli orari nei momenti di maggiore affollamento