Ristorazione scolastica, sindacati sulle barricate: “Servizio cambiato, urge incontro con il Comune”

Genova. “L’anno scolastico parte malissimo anche per le lavoratrici e i lavoratori della ristorazione scolastica”. Lo dichiara Simona Nieddu della Filcams Cgil, che aggiunge: “Ce lo aspettavamo, comprendiamo le difficoltà organizzative, comprendiamo l’utilizzo degli ammortizzatori sociali necessari a garantire reddito, ma non permetteremo che le aziende fornitrici del servizio e il Comune di Genova tentino di risparmiare sulla schiena delle lavoratrici e dei lavoratori della ristorazione scolastica genovese che, come tutta la categoria, torna in servizio dopo un periodo di estrema difficoltà economica e grande preoccupazione”.

“Abbiamo già chiesto un incontro al Comune di Genova la scorsa settimana e ci aspettiamo una convocazione urgente – sottolinea – Il tema è molto chiaro: il servizio è cambiato, l’organizzazione del lavoro anche, questo determina costi aggiuntivi, e ciò che stiamo già osservando è una contrazione degli orari di lavoro laddove il lavoro invece c’è ed è aumentato”.

“Gli ammortizzatori sociali non possono essere mero strumento di risparmio per le aziende e il Comune di Genova – si legge nella nota stampa – in qualità di committente, deve garantire il corretto svolgimento del servizio con un monte ore necessario a garantire qualità del lavoro, sicurezza e qualità del servizio per lavoratori e piccoli utenti.”