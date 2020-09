Riparte con grandi ambizioni la stagione del consorzio Pianeta Volley

Genova. Parte con grande ambizioni ed entusiasmo il secondo anno del progetto Pianeta Volley. Tutto è iniziato da una brillante idea del presidente Giorgio Parodi di unire più società sotto un unico progetto.

Il bilancio in questo primo anno stato senz’altro molto positivo con numeri sorprendenti: oltre 1.500 tesserati tra tutte le società aderenti.

Le società facenti parte di questo consorzio, oltre all’Olympia PGP Volley Voltri e alla Serteco Volley School, sono la Vbc Savona, l’Albaro Volley, la Pallavolo Vallestura e direttamente dalla Valle d’Aosta anche il Monte Bianco Volley.

Nell’immediato futuro verranno svelate ulteriori novità, con delle new entry importanti, pronte a sposare il progetto.

Giorgio Parodi, ideatore del consorzio Pianeta Volley, esprime tutta la sua soddisfazione per i risultati ottenuti sin qui e non nasconde le proprie ambizioni: “Innanzitutto volevo ringraziare i vari presidenti delle società consorziate, dal dottor Molisani della Serteco Volley School, Lorenzo Piccardo del Vallestura, Daniela Giaccardi della Vbc Savona, Cesare Vio dell’Albaro Volley, e a tutto il consiglio direttivo e staff del Monte Bianco, i quali hanno creduto e sposato in pieno questo progetto”.

“Il consorzio è il futuro della pallavolo e uniti si vince, divisi si perde. In questo periodo le società aderenti hanno ottenuto sul loro territorio ottimi risultati e a breve annunceremo delle new entry – prosegue Parodi -. Lo scopo di allargare a più società, e dare la possibilità di aderire a questo progetto, non fa altro che rafforzare tutto il mondo pallavolistico genovese, ligure e non solo in un unico progetto per rendere più forte la pallavolo per le nostre giovani atlete e atleti. Ovviamente ricordiamo a chiunque voglia sposare il nostro progetto che siamo pronti ad accoglierli a braccia aperte”.

Parodi conclude annunciando l’imminente ingresso di altre società: “A breve ufficializzeremo altre società che hanno già aderito in pieno all’accordo di partnership e stiamo trattando altri per iniziare a novembre una stagione sportiva agonistica di un certo livello”.