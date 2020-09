Rimessa filobus a Quarto, Pd e Lista Crivello: “La giunta venga in municipio a illustrare il progetto”

Genova. Una convocazione urgente della Commissione municipale del Levante per ottenere ogni dettaglio circa la realizzazione del progetto di rimessa per i filobus che la giunta Bucci vuole realizzare nell’area di via delle Campanule a Quarto.

L’ha chiesta oggi il Gruppo consiliare del PD in Municipio insieme ai colleghi di Lista Crivello, dopo l’assemblea pubblica di ieri da cui i residenti e il loro Comitato sono usciti del tutto contrariati rispetto a una decisione dell’amministrazione che cancella anni di impegno e di lavoro per migliorare la zona e la vivibilità degli abitanti e che soprattutto non è stata condivisa col territorio.

Da parte della giunta e del sindaco Bucci non vi è stata nessuna marcia indietro, l’unica concessione sarebbe quella di coinvolgere il Comitato nel tavolo di lavoro che seguirà i lavori per la costruzione della rimessa. Ma via delle Campanule non ci sta ed è pronta a portare avanti una dura opposizione per non cancellare con un colpo di spugna un percorso di anni che, nel corso della precedente amministrazione, era arrivato alla firma di un Patto di sussidiarietà per la riqualificazione e la gestione dell’area da parte del Comitato dei cittadini. Il PD e Lista Crivello stanno dalla parte degli abitanti e lavoreranno in ogni sede istituzionale perché vengano rispettati i diritti e i sacrifici dei cittadini