Rete idrica, intervento sulle tubature: un giornata senz’acqua a Rivarolo

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di manutenzione alla rete di distribuzione idrica, il giorno martedì 15 settembre 2020 dalle ore 8:30 alle ore 16:30, si potranno verificare disservizi nelle seguenti vie del comune di Genova interessate dalla manovra:

Via Vezzani dal cv 28° al cv 109

Passo Torbella dal cv 3

Via Compagnoni

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.