Regionali, Sansa: “Toti evita il confronto, non ritiene i cittadini degni della verità?”

Genova. Il presidente uscente e candidato è stato piuttosto chiaro – anche in un’intervista a Genova24, nei giorni scorsi – non ha alcuna intenzione di sottoporsi a un faccia a faccia, al classico dibattito elettorale, con il suo principale sfidante, Ferruccio Sansa, né con gli altri. “Ho cose più importanti di cui occuparmi – ha tagliato corto – e no, non credo proprio che cambierò idea”.

Il tema torna d’attualità anche perché questa mattina, a Sestri Ponente, i due si sono quanto meno incrociati in occasione di un convegno della Uil (c’era anche Aristide Massardo). E anche se non si sono rivolti la parola, il candidato di centrosinistra e M5s non si arrende e continua a invocare e provocare Toti. Chiedendo un confronto, soprattutto in tema di sanità: “Le abbiamo provate tutte. Siamo disponibili a ogni sede. A ogni condizione di ingaggio. In italiano, genovese o esquimese scelga lei”.

Dai social network, ancora una volta, l’appello all’avversario, con un aneddoto curioso in cui Toti viene paragonato a uno studente svogliato che cerca ogni scusa per non farsi interrogare. “Le racconto una breve storia: ai tempi della scuola un mio compagno terrorizzato dall’interrogazione si presentò con un certificato in cui riferiva di soffrire di appendicite. ‘Ti hanno operato l’anno scorso…’, disse la prof. E lui: ‘È ricresciuta’. Ecco, presidente le è ricresciuta l’appendice?”

“Abbiamo affrontato la più grande emergenza sanitaria e sociale degli ultimi decenni. La nostra gente è smarrita e ha giustamente paura per il futuro. Crediamo sia loro diritto sapere come noi candidati a governare la Liguria intendiamo affrontare un virus che minaccia la loro vita. Ed è suo dovere di governatore uscente rendere conto delle sue scelte e che noi giudichiamo disastrose e dettate talvolta da ragioni elettorali – continua Sansa – Invece lei con gli stratagemmi più patetici finora ha evitato il confronto”.

“Ora è il momento di dire la verità, di assumersi le sue responsabilità. Se non ha il coraggio di affrontare il confronto oppure se non ritiene degni i cittadini di conoscere le cose come stanno, lo dica apertamente. Per favore non ci dica anche lei che le è ricresciuta l’appendice”, conclude.