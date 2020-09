Genova. Dopo il comizio in piazza Settembrini a Sampierdarena, Matteo Salvini si è spostato in direzione del centro città dove all’interno del locale Moody – bar portafortuna per la chiusura delle campagne elettorale del centrodestra – ci saranno i rappresentanti dei diversi partiti della coalizione.

Con il leader della Lega si sono spostati, però, anche i contestatori. E se fin dal primo pomeriggio anche in via XII Ottobre la strada era stata fatta sgomberare da auto e scooter, presidiata dalle forze dell’ordine, un gruppo di manifestanti è arrivato fino alla piazza davanti al Moody, largo XII Ottobre, dove ha iniziato a urlare slogan e mostrare cartelli contro Salvini e la destra.

Foto 2 di 2



Il gruppo, una trentina di persone, è stato poi fatto allontanare dalle forze dell’ordine. Il responsabile di piazza della polizia ha dato loro due avvisi (per prassi, dopo il secondo avviso, può partire la carica da parte degli agenti) e i manifestanti se ne sono andati alcuni metri più in là, in largo delle Fucine, continuando a protestare.