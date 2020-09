Regionali, Pippo Rossetti (Pd) con l’eurodeputata Tinagli in visita alla sede di Esaote

Genova. Visita del consigliere regionale Pd e candidato alle elezioni regionali liguri per il Partito Democratico, Pippo Rossetti, a Esaote, importante azienda del ponente genovese.

“Ieri pomeriggio, insieme a Irene Tinagli, deputata PD al Parlamento Europeo, sono stato in Esaote. È sempre un piacere per me visitare questa azienda e ancora di più con una rappresentante dell’Italia in Europa”, racconta Rossetti.

“L’Unione Europea è un’istituzione che può sostenere il nostro Paese in questa fase molto complicata per l’intera economia mondiale e nazionale – prosegue – la stessa Irene Tinagli aveva già detto quanto Esaote, nata proprio a Genova, fosse importante per il made in Italy, esportato in tutto il mondo grazie alla qualità del suo prodotto”.

“Ieri abbiamo incontrato i vertici aziendali e abbiamo parlato del futuro dell’azienda, dei progetti in divenire, della loro importanza per la Liguria e la stessa Genova e dei temi che in questi anni ho seguito in consiglio e che hanno direttamente interessato Esaote e la produzione dello stabilimento genovese”, conclude Pippo Rossetti, consigliere regionale del PD ligure.