Regionali, per il dentista Gaggero (Lista Sansa) arriva l’endorsement di Gino Paoli

Genova. Ha 83 anni ed il decano fra i candidati della lista civica per Ferruccio Sansa presidente. Noto per essere il dentista di Beppe Grillo e di altri vip, ma anche per aver operato per anni a favore di chi non poteva permettersi cure dentistiche, ora Flavio Gaggero ottiene un endorsement da star.

Sui social sta infatti circolando un video realizzato a suo sostegno dal cantautore Gino Paoli.

“Se dovessi affidare la mia vita in mano a qualcuno la affiderei a Flavio Gaggero”, ha detto uno dei suoi storici clienti.

Perché Gaggero non ci pensa neppure ad andare in pensione. Lavora ancora nel suo studio dalle 8.15 del mattino fino alle 23, e nei weekend, quando riesce a muoversi da Genova, la sua attività si trasferisce nell’entroterra.