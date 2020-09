Regionali, oggi Salvini a Sampierdarena e in centro città per chiudere la campagna di Toti

Genova. Ultimi giorni di campagna elettorale per le regionali coi big della politica nazionale nelle piazze di Genova e della Liguria. Dopo il segretario del Pd Nicola Zingaretti ieri pomeriggio in piazza Matteotti con Ferruccio Sansa, oggi è previsto l’ennesimo blitz di Matteo Salvini, leader della Lega, che verrà a chiudere la campagna a sostegno di Giovanni Toti.

L’appuntamento è alle 15.45 in piazza Settembrini a Sampierdarena, dove è appena stata installata una cancellata per motivi di sicurezza urbana. Qui Salvini incontrerà i cittadini come aveva fatto due settimane fa a Oregina. Ma a pochi metri di distanza, nella vicina piazza Montano, è convocato alle 15 il presidio di protesta organizzato da Genova Antifascista per “affermare con forza che i nostri quartieri non accettano la passerella elettorale e il messaggio salviniano di odio e continua campagna elettorale a danno degli ultimi.

Alle 18 in largo XII Ottobre, di fronte a Ten Moody, si svolgerà l’evento di chiusura della campagna elettorale di Giovanni Toti. Dal palco interverranno il sindaco Marco Bucci, i rappresentanti regionali della coalizione di centrodestra e i big nazionali: non solo Matteo Salvini ma anche Anna Maria Bernini (Forza Italia) e Maurizio Lupi (Liguria Popolare).

Nella stessa giornata di Salvini sia la squadra che supporta Sansa sia quella che spalleggia Massardo schierano una serie di “big” a Genova. E quindi, in ordine alfabetico, da citare l’arrivo di Maria Elena Boschi. La capogruppo di Italia viva alla Camera incontrerà alle 15 il console della Compagnia unica Antonio Benvenuti e il cda presso la sede della compagnia in Piazzale San Benigno. Alle 16.30 Boschi incontrerà gli operatori del settore portuale e della logistica.

A sostegno di Sansa anche Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, esponente del M5s. Sarà a Genova per parlare con i comitati e le associazioni ambientaliste, per un dibattito sui sempre più delicati temi della tutela del territorio e della lotta al dissesto idrogeologico. L’incontro, aperto anche a cittadini, candidati e portavoce M5s, si terrà dalle 15.30 alle 17.30 al Chiosco del Parco dell’Acquasola, con punto stampa in apertura evento alle 15.30. All’incontro sarà presente anche il candidato Ferruccio Sansa.

Tra le personalità del centrosinistra che parteciperanno alla campagna elettorale di Sansa anche la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein. Sarà proprio lei a partecipare alla chiusura della campagna della coalizione che si terrà alle 18 a Savona in piazza del Brandale. Alle 21 Schlein sarà con Sansa al Teatro Albatros Rivarolo, insieme a lei anche Francesca Balzani.