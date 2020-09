Regionali, nell’ultimo giorno di campagna arrivano il ministro Guerini e Matteo Renzi

Genova. Ultimo giorno di campagna elettorale per il centrosinistra e per il Movimento 5 Stelle, e quindi per il candidato Ferruccio Sansa. In arrivo una nuova raffica di big della politica per poi passare alla chiusura della campagna con un’intervista tra il serio e il faceto. Ma anche la lista a sostegno di Aristide Massardo si gioca il jolly: a Genova previsto Matteo Renzi. Ecco quindi la fitta agenda del fronte anti-Toti in questo venerdì 18 settembre.

Il candidato Ferruccio Sansa sarà impegnato in un vero tour de force: attraverserà la Liguria per incontrare tutti i candidati della coalizione e i simpatizzanti nelle varie manifestazioni di chiusura, anticipate giovedì da quella di Savona. Alle 10e30 appuntamento alla Spezia in piazza Verdi per un saluto ai candidati, alle 11 incontro con Andrea Orlando. Gli appuntamenti non saranno aperti al pubblico ma diffusi via streaming.

Alle 17 al club Carbonai di Sampierdarena un’iniziativa organizzata dal Pd, Ferruccio Sansa incontra Andrea Orlando, vice segretario nazionale Pd, Roberta Pinotti, presidente della commissione Difesa del Senato, e Brando Benifei, capodelegazione PD al Parlamento Europeo.

Alle 18 per Sansa un saluto ai candidati a Sestri Ponente, nelle piazze Tazzoli e Baracca, alle 19 passaggio a Sestri Levante, in piazza Bo, insieme alla sindaca Valentina Ghio e poi alle 21 in piazza Del Carmine, il comico Dario Vergassola intervisterà Ferruccio Sansa per una chiusura sui generis della campagna elettorale.

Il Pd sfodera anche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini: appuntamento alle 16 alla Trattoria Colombo di Borgo degli Incrociati. Anche qui Benifei e il parlamentare Pd Vattuone.

In questo ultimo giorno di campagna elettorale a Genova arriva anche Matteo Renzi: il leader di Italia Viva, uno dei partiti che sostiene Aristide Massardo aveva promesso che avrebbe partecipato alla campagna elettorale ligure. Incontrerà stampa ed elettori al Banano Tsunami del porto antico alle 11e30.