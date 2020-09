Regionali, nel giorno di Salvini il fronte anti-Toti schiera il ministro Costa, Elly Schlein e Maria Elena Boschi

Genova. Dopo l’arrivo del segretario del Pd Nicola Zingaretti, che questo pomeriggio parlerà in piazza Matteotti, a Genova, domani – giovedì 17 settembre – l’agenda della campagna elettorale sarà particolarmente fitta per il fronte anti-Toti. Sia la squadra che supporta Sansa sia quella che spalleggia Massardo schierano una serie di “big” che tenteranno, tra le altre cose, di mettere in ombra l’ennesimo blitz del leader della Lega Matteo Salvini.

E quindi, in ordine alfabetico, da citare l’arrivo di Maria Elena Boschi. La capogruppo di Italia viva alla Camera sarà domani a Genova e a Casarza ligure ad incontrare alcune importanti realtà del lavoro e delle imprese della città e a supporto di Aristide Massardo. Alle 15 incontro con il console della Compagnia unica Antonio Benvenuti e il cda presso la sede della compagnia in Piazzale San Benigno. Alle 16e30 Boschi incontrerà gli operatori del settore portuale e della logistica. Alle 18.15 a Casarza ligure farà visita al Consorzio Tassano, una realtà attiva nei servizi socio-educativi, assistenziali e di inserimento lavorativo.

A sostegno di Sansa, dopo quello di arrivo Patuanelli, De Micheli, Provenzano, Bonetti e il breve con il premier Conte, un altro esponente del governo è previsto domani, 16 settembre, e si tratta di Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, esponente del M5s. Sarà a Genova per parlare con i comitati e le associazioni ambientaliste, per un dibattito sui sempre più delicati temi della tutela del territorio e della lotta al dissesto idrogeologico.

L’incontro, aperto anche a cittadini, candidati e portavoce M5s, si terrà dalle 15.30 alle 17.30 al Chiosco del Parco dell’Acquasola, con punto stampa in apertura evento alle 15.30. All’incontro, sarà presente anche il candidato Ferruccio Sansa.

Tra le personalità del centrosinistra che parteciperanno alla campagna elettorale di Sansa anche la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein. Sarà proprio lei a partecipare alla chiusura della campagna della coalizione che si terrà alle 18 a Savona in piazza del Brandale. La già parlamentare europea dal 2020 è stata chiamata da Bonaccini a un ruolo preminente dell’amministrazione della regione. Molte aspettative vengono poste sulla sua persona per una rinnovata leadership della sinistra. Alle 21 Schlein sarà con Sansa al Teatro Albatros Rivarolo, insieme a lei anche Francesca Balzani.