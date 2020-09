Regionali, Lupi e Borchi in volata per Liguria Popolare: “Riavviciniamo i cittadini e la politica”

Genova. Ultime ore di campagna elettorale per il fronte moderato del centrodestra, a sostegno del candidato presidente Giovanni Toti. La lista che ha visto uniti Forza Italia e Liguria Popolare è stata impegnata in queste settimane con i suoi candidati sul territorio. Oggi è tornato a Genova anche Maurizio Lupi, di Noi per l’Italia, che da Roma ha portato avanti anche a livello parlamentare il progetto di rete tra le varie realtà civica.

“E’ stata una campagna elettorale sicuramente diversa dal solito ma non per questo meno appassionante – dice Ubaldo Borchi, candidato di Liguria Popolare – anzi, da un certo punto di vista ci ha consentito di avere un rapporto di ancora maggiore vicinanza con i nostri elettori ed è in queste settimane che ci siamo resi conto di quanto i cittadini e la politica abbiano bisogno di essere più vicini”.

Un esperimento, quello di Liguria Popolare, che punta a rafforzare la presenza dei moderati – e del centro – nell’ambito del centrodestra e che ha grandi obbiettivi in termini di gradimento alle urne. Con una certezza: “Toti sarà riconfermato”, afferma Maurizio Lupi.

“Toti sarà riconfermato per una semplice ragione – continua – funziona cos’: i cittadini ti hanno dato fiducia e responsabilità, e siccome ti è stata data questa fiducia, nei cinque anni devi dimostrare di governare, devi risolvere i problemi, è questo il tipo di politica a cui crediamo noi”.

“Una politica che la smetta di promettere e inizi a realizzare, basta buttare nel cestino i soldi per redditi di cittadinanza e statalizzazioni, un peccato mortale che si fa ai danni dei nostri giovani – conclude Lupi – per questo ci siamo candidati a queste elezioni regionali, a sostegno di Toti, votate Forza Italia e Liguria Popolare e scegliete i candidati di Liguria Popolare”.