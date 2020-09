Regionali Liguria, Sartori (FdI) con il deputato Lollobrigida nel Tigullio

Chiavari. “Oggi abbiamo ricevuto la visita nel Tigullio dell’onorevole Lollobrigida, capogruppo alla Camera per FdI. Averlo a Chiavari è stato per me, e per gli esponenti del partito tutti, un grande onore. Gli abbiamo esposto i punti della campagna elettorale, che entra nella sua ultima settimana, ed ha incontrato diversi operatori del territorio”. Lo racconta il candidato di Fratelli d’Italia Augusto Sartori.

“Fratelli d’Italia è presente sul territorio e continua a dimostrarlo, anche grazie all’esempio dei nostri leader nazionali” aggiunge Sartori.

“Un ringraziamento ad Alex Molinari, presidente del circolo Terre dell’Entella, e a Daniela Colombo, anche lei come me candidata alle elezioni regionali.